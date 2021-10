Priserne på danske smågrise har aldrig været lavere end de er lige nu.

Fra uge 42 kan du købe en konventionel syvkilos gris for en flad 20er. I juni måtte du slippe 280 kroner for samme type gris.

Prisen afhænger af kvaliteten, men selv for de fineste smågrise gælder det, at priserne styrtdykker. Det skriver Finans, der bragte historien først.

Men selvom priserne falder, er antallet af købere små.

I Danmark eksporteres der næsten 15 millioner levende smågrise årligt til Tyskland og Polen. Men selvom priserne er historisk lave, er det lige nu svært at få afsat grisene.

Det er der flere grunde til fortæller Thorsten Simonsen, der er direktør i DTL A/S, der netop eksporterer danske smågrise:

»Prisfaldene er et forsøg på at provokere markedet i gang. Desværre ser det ikke ud til at lykkes. Købelysten er så at sige ikke til stede. Hverken i Polen, hvor store områder er ramt af svinepest. Eller i Tyskland hvor økonomien i svineproduktionen er så ringe, at mange landmænd slet ikke tør sætte nye smågrise ind i stalden,« siger han til Finans.

Han fortæller i forlængelse heraf, at DTL A/S lige nu eksporterer 25–30 procent under det normale niveau.

Det var allerede tilbage i juni, da Kina indstillede importen af svinekød fra blandt EU, at priserne faldt markant.

Og med coronakrisen og efterårets kommen – markedets dårligste sæson – er priserne fortsat nedadgående.

Med det efterlades danske landmænd med massevis af smågrise, der ikke kan afsættes.

Og markedet i en situation, der aldrig har været mere kritisk.