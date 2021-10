Kom i arbejde.

Det er kort sagt budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), når hun taler om langtidsledige med en ikke-vestlig baggrund i Odense.

Tal fra Odense Kommune viser, at knap 600 personer i Odense har fået kontanthjælp hver måned i 10 år. Af dem har 206 modtaget kontanthjælp i mere end 15 år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Ser man på de kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 15 år, er 139 af dem indvandrere.

Det er ikke tilfredsstillende, mener statsministeren.

»Først og fremmest er det jo rigtig problematisk, at vi har så mange – især kvinder – med ikke-vestlig baggrund, der ikke er en del af arbejdsmarkedet. Det skal de se at blive,« siger Mette Frederiksen til TV 2 Fyn.

Ifølge Odense Kommune er den typiske langtidsledige kontanthjælpsmodtager en kvinde mellem 40 og 59 år, og hun kommer fra Somalia, Libanon eller Irak.

I regeringens nye reformudspil ’Danmark kan mere 1’, kan man læse, at regeringen ønsker at øge beskæftigelsen med en 37-timers aktiveringspligt. Et tiltag, der særligt er målrettet indvandrere.

Aktiveringspligten skal tvinge de langtidsledige i gang, for står det til regeringen, skal man - hvis man ikke selv kan finde et job - arbejde for sin ydelse.