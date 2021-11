Forestil dig, at du cykler om kap i ørkenen eller står på ski i alperne med mennesker fra hele verdenen - alt i mens du faktisk befinder dig i din egen stue derhjemme.

Sådan kan fremtiden meget vel se ud, når virtual reality fitness bliver mere og mere populært.

Den danske 37-årige serieinvestor og mangemillionær Magnus Kjøller har netop investeret i den virtuelle fitnessplatform Holofit, skriver Finans.dk.

Han tror nemlig på den nye tendens, hvor formålet er, at brugere - udstyret med et par virtual reality-briller - kan glide ind i en virtuel verden, imens de træner.

Rigmand Magnus Kjøller. Foto: Henning Bagger Vis mere Rigmand Magnus Kjøller. Foto: Henning Bagger

»Pandemien kombineret med en stigende popularitet for hjemmetræning gør, at vi tror, Holodia har fat i noget helt rigtigt,« siger Magnus Kjøller i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Vi tror, det bliver en stor del af vores liv i fremtiden, hvor vi kommer til at 'connecte' (være i kontakt, red.) gennem digitale avatarer. Det gælder også inden for fitness- og wellness-spacet,« siger han.

Holofit er skabt af danske Sharin Lauritzen og har allerede nu stor succes i udlandet, oplyser selskabet. Særligt i USA, hvor størstedelen af appens brugere kommer fra.

Det er uvist, hvor stor en ejerandel Magnus Kjøller kommer til at få, eller hvor meget han har betalt for at blive medejer.