Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den globale energikrise og krigen i Ukraine har lagt pres på verdens største spiller inden for fødevareemballage i plast.

For de ansatte får det nu konsekvenser.

Hver ottende medarbejder i den danske emballagegigant Faerch står til at få en fyreseddel.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

800 af de i alt 6.000 ansatte på alle 30 Faerch-fabrikker i verden bliver ramt. Og heller ikke Faerchs hovedsæde i Holstebro går fri af fyringsrunden.

»Vi ser ind i et helt uigennemskueligt verdensmarked. Det er vi nødt til at tage konsekvensen af … Forhåbentligt kan vi begynde at ansætte, når vi ved, hvordan krisen udvikler sig,« siger koncerndirektør Lars Gade Hansen til dagbladet.

Hvor mange danske ansatte, der skal fyres, vil Lars Gade Hansen ikke sætte tal på. Men han siger, at der vil komme afskedigelser i både produktionen og administrationen.

Faerch er særligt i Europa kendt for at være en ledende producent af bæredygtig emballage til fødevareindustrien.

Virksomheden blev for to år siden opkøbt af Mærsk-pengetanken A.P. Møller Holding for 14 milliarder kroner.

I forbindelse med handlen konstaterede Robert M. Uggla, administrerende direktør i A.P. Møller Holding, at meget plast og andre former for affald ender i naturen, på lossepladser og i forbrændingsanlæg – og at det sker med store miljømæssige konsekvenser.

»Vi vil gerne bidrage til den samfundskritiske udvikling af et cirkulært affaldssystem, hvor samme materiale anvendes igen og igen i en uendelig række af produktionscyklusser.«

»Faerch har vist, at de tilbyder en overbevisende, bæredygtig løsning med fødevareemballage bestående af primært post-forbruger genanvendt materiale,« sagde Robert M. Uggla.

Siden da er der dog sket en markant ændring i forbrugermønstret, hvilket har fremkaldt røde tal.

Ifølge koncerndirektør Lars Gade Hansen er Storbritannien hårdest ramt, og her vil afskedigelserne derfor være størst.

Faerch er dog ikke truet på sin eksistens, understreger han.

Faerch blev grundlagt i Holstebro i 1969 af nu afdøde Jørgen Færch.