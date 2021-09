Letbanen i Odense har ikke kørt en meter med passagerer.

Og når letbanen en dag gør det, så bliver det uden Mogens Hagelskær som direktør for det hele.

I næsten 10 år har Mogens Hagelskær stået i spidsen for Odense Letbane, men inden længe er det slut.

Han skal være vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for den kommende etablering af energiøer i Nordsøen og Østersøen.

»Jeg er både stolt og ydmyg over muligheden for at træde ind i Energistyrelsens direktion med ansvar for energiøerne,« siger Mogens Hagelskær i en pressemeddelse.

Og det er pæne ord Mogens Hagelskær får fra sin nye arbejdsplads:

»Vi får en vicedirektør med en unik erfaring med opstart og etablering af store anlægsprojekter. Hertil kommer Mogens mange år som topleder og erfaring med forhandling og relationsskabelse, hvilket bliver essentielt i det kommende arbejde med energiøerne,« siger energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

For Mogens Hagelskær er det med både stolthed og vemod, at han annoncerer sit næste skridt i karrieren:

»Jeg glæder mig til at blive en del af holdet, der skal realisere dette imponerende og ambitiøse projekt i tæt samspil med private partnere,« udtaler den kommende vicedirektør i Energistyrelsen, Mogens Hagelskær.

Fra den 1. januar 2022 bliver den nuværende teknisk direktør, Steen Lykke, udnævnt til direktør for Odense Letbane.