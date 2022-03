I det nordvestjyske havde man set frem til at kunne tage godt imod en højtprofileret herre.

For mindre end to uger siden blev tidligere folketingsmedlem og minister Kristian Jensen konstitueret som formand for Hanstholm Havns bestyrelse, skriver Nordjyske.

Her så man frem til at få en hjælpende hånd med at skabe nye aktiviteter og undgå røde tal på bundlinjen – et scoop for havnen i Vendsyssel.

Samme dag, som Kristian Jensen blev indsat som formand, blev han også præsenteret på et dialogmøde om havnens fremtid.

Dog blev det både det første og det sidste møde med den nye formand.

For en uge efter præsentationen tikkede der en noget uventet mail ind. Heri står der, at han fratræder som formand for havnens bestyrelse.

»Det er godt træls,« lyder reaktionen fra Jan Hansen, der er medlem af bestyrelsen i Hanstholm Havn til Nordjyske.

Men forklaringen ligger ligefor.

For 25. marts kom det frem, at den tidligere folketingspolitiker havde sagt ja tak til en toppost for energiorganisationen Green Power Denmark, skriver B.T.

»Jeg er glad og stolt over at kunne tiltræde som administrerende direktør for Green Power Denmark. Intet er vigtigere lige nu end at sætte tempo på den grønne omstilling og elektrificeringen, og det er kernen i Green Power Denmarks arbejde. Det er på alle måder et drømmejob,« fortæller Kristian Jensen i forbindelse med nyheden om sit nye job.

Og Hanstholm Havn er ikke det eneste sted, den tidligere folketingspolitiker forlader i forbindelse med jobskiftet.

For Kristian Jensen er blevet udpeget til særlig repræsentant for Danmark i FN, hvor han i øjeblikket arbejder for, at Danmark skal få en plads i Sikkerhedsrådet i 2025.

Et job, han fratræder efter aftale med Udenrigsministeriet – senest ved udgangen af april.

»Selvom det er svært at forlade Udenrigsministeriet, så forlader jeg det, som jeg har kaldt verdens sjoveste job, for at tage fat på verdens vigtigste job: at sikre hurtig omstilling og konkurrencedygtig grøn energi,« siger Krisitan Jensen til Ritzau.