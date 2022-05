Der var lutter smil, da virksomheden Carsoe tilbage i januar kunne præsentere en gigaordre med det russiske rederi Russian Fishery Company.

Men siden Ruslands invasion af Ukraine har virksomhedens administrerende direktør Hugo Dissing holdt vejret.

»Vi har en del ordrer til det russiske marked. Vi holder vejret og følger derfor situationen dag for dag,« har han tidligere forklaret til B.T.

Men nu kan direktøren puste ud. De har nemlig taget en beslutning om engagementet i Rusland.

De dropper kontrakten på en halv milliard, som blev underskrevet i starten af året. Det skriver erhvervsmediet Børsen.

»Da den nye kontrakt på 500 millioner kroner er så ny som den er, betyder det, at de skibe, som Carsoes fiskeprocesanlæg skal installeres på, endnu ikke er bygget, og Carsoe kommer ikke til at levere disse ordrer, som situationen ser ud nu,« skriver Hugo Dissing i et mailsvar til Børsen.

Carsoe Group skulle have leveret fiskefabrikker til det russiske rederis kæmpetrawlere, og indtil for nylig så den nordjyske virksomhed det russiske marked som en kæmpe mulighed.

»Det betyder enormt meget. Det svarer til en stor del af årsomsætningen, så det har meget at sige,« sagde Hugo Dissing tilbage i januar om den store ordre til B.T.

Carsoe leverer forarbejdningsanlæg til fiskeriindustrien. Foto: Pressefoto Vis mere Carsoe leverer forarbejdningsanlæg til fiskeriindustrien. Foto: Pressefoto

Men nu skal de altså til at lede efter nye indtægtskilder.

»Vi har besluttet at accelerere de strategiske aktiviteter målrettet nye markeder, som vi allerede var i gang med, for at kompensere for tabet af forretning i Rusland,« skriver han til Børsen og fortsætter:

»Vi kigger ind i en spændende pipeline af nye muligheder på andre markeder end Rusland og håber, at vi på sigt kan lykkes med fuldt at erstatte den aktivitet, vi forventede på det russiske marked, inden krigen brød ud, og dermed fastholde vores medarbejdere.«

Ud over kontrakten, som blev skrevet under tilbage i januar i år, har Carsoe en gammel ordre fra 2018, som de også prøver at komme ud af. En manøvre, som dog ikke er så simpel.

På nuværende tidspunkt kan virksomheden nemlig ende med at stå med et erstatningsansvar, hvis de helt dropper deres russiske engagement.

Carsoe Group er verdens største i sin niche, som laver anlæg til forarbejdning, pakning og nedfrysning af fisk på kæmpe fiskefartøjer.

Virksomheden har omkring 300 ansatte og produktion i Aalborg, Norge, England og USA og omsatte i coronaåret 2020/21 for 565 millioner kroner