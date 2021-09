Findes der noget meget bedre end at sætte tænderne i en nyristet burgerbolle med en saftig bøf, rødkål, syltede agurker og ikke mindst MASSER af sovs. Nok ikke.

Men hvor går man hen for at få en autentisk jysk bøfsandwich-oplevelse?

Det gør man komisk nok på den anden side af Storebælt, i København. I hvert fald ifølge De Brune Riddere, der netop har uddelt hædersprisen 'Den Brune Legende 2021'. Det skriver TV 2 Lorry.

En pris, til hæder for en bøf-pionér der er med til at udbrede den jyske sandwich med den brune sovs.

Vinderen ligger i Kødbyen og hedder Chicky Grill, og ejeren Jytte Bertelsen var mildest talt overvældet over prisen:

»Neeeej, jeg bliver helt rørt! Det er vi godt nok stolte af. Vi kalder den Jyllingeburger, fordi det er min svigersøn, der har sat den på vores menukort – og han er fra Jylland. Vi har haft den på i omkring 12 år, og den er meget populær hernede,« siger Jytte Bertelsen.

Jytte Bertelsen er måske en lidt utraditionel ejer at en biks i Kødbyen, men Chicky Grill har ligger i Kødbyen længe før den blev popsmart med rosebarer. Ifølge Jytte Bertelsen, der overtog grillen i 1978, var kødbyen dengang et sted, der kun bestod at slagtere og langtidschauffører, gadepiger og bumser.

Men i dag er grillbaren velbesøgt at også de unge mennesker, så udbredelsen af den indsovsede sandwich er bestemt fortjent, og De Brune Riddere beskriver grillbaren som en brundommelig fornøjelse, der tilbyder brun wellness.