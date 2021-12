Man siger, at tredje gang er lykkens gang.

Men sådan gik det ikke for Royal Bagel på Valby Langgade.

Den 11. november blev de indehavere af en bøde og en sur smiley. Og det blev den tredje i træk, skriver ValbyLiv.

Første bøde og sure smiley kom på bagkant af restaurantens hygiejne og håndtering af fødevarer tilbage i september.

I oktober fulgte endnu et kontrolbesøg og her blev det opdaget, at Royal Bagel ikke havde offentliggjort kontrolrapporten med den sure smiley.

I stedet var det den glade smiley, der hang og pyntede på væggen. Noget, der resulterede i endnu en sur smiley og en bøde på 2000 kroner.

Men allerede en måned senere var den gal igen. Da Fødevarestyrelsen kom på uanmeldt besøg, var det fortsat den glade smiley, der prydede takeaway restauranten.

»I stedet hænger kontrolrapporten fra kontrolbesøg den 18. juni 2020, som har kontrolresultat 1,« står der blandt andet i den nyeste rapport.

Så selvom de tidligere hygiejneproblemer er bragt i orden, måtte Royal Bagel igen stille sig tilfreds med et kontrolresultat 4. Altså, en bøde på 2000 kroner og endnu en sur smiley til samlingen.

Men dommen er »unødvendig hård«, mener indehaveren af Royal Bagel på Valby Langgade, der ikke ønsker at stå frem med navn.

»Da kontrollen kommer på besøg igen, er alt i orden, men de giver mig alligevel en sur smiley, fordi jeg ikke har hængt den sidste op, da jeg ikke kunne låse postkassen op, den var afleveret i,« siger han til ValbyLiv.

I forlængelse heraf fastslår han, at den nyeste kontrolrapport med den sure smiley nu er hængt op.

Men hvorfor kan et gemt stykke papir resultere i en sur smiley?

»Hvis en virksomhed ikke hænger kontrolrapporten op eller hænger den et sted, hvor man ikke kan læse den, er der tale om vildledning af forbrugeren,« siger Martin Birk Hansen, der er sektionsleder i Fødevare København til B.T.:

»Den skal hænge ved indgangen og er der flere indgange, skal den hænge alle steder.«

Gør den ikke det, koster det en bøde og deraf en sur smiley, fastslår han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra indehaveren af den pågældende Royal Bagel. Det har ikke været muligt.