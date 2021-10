Der er godt gang i markedet for lækre kontinentalsenge, der ikke behøver at koste to månedslønne.

Og nu opruster en af de største spillere.

Sengespecialisten, der ejes af Lars Larsen Group, har nemlig købt konkurrenten Sengetid.dk.

Det skriver Finans.

Man ønsker ikke at oplyse, hvad prisen er, men man har købt 78 procent af webshoppen, og det er noget, man har pønset på længe.

»Sengetid er en utroligt spændende virksomhed med et stort vækstpotentiale både i Danmark og udlandet. Med den ekspertise og de økonomiske muligheder, som SengeSpecialisten og Lars Larsen Group råder over, er jeg helt sikker på, at vi ser ind i en meget spændende vækstrejse,« siger CEO hos Sengespecialisten, Martin Amstrup Bang.

Med opkøbet er den kendte investor Birgit Aaby, der tidligere har været med i DR-programmet Løvens Hule', ikke længere del af Sengetid.dk.

De to stiftere af Sengetid.dk forbliver dog stadig medejere af firmaet.

Det er syv år siden, at Lars Larsen Group overtog Sengespecialisten, og nu udvider de altså igen.