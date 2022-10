Lyt til artiklen

Det går særdeles godt for onlinekoncernen Coolshop. Og inden for det seneste år har det faktisk aldrig gået bedre.

Det skriver Finans om koncernens seneste regnskab.

Selskabet bag onlinekoncernen, Entertainment Trading, har i nyligt regnskab meddelt, at overskuddet er steget fra 47 til 87 millioner kroner.

Samtidig har man omsat for 1,4 milliarder kroner, hvilket er rekord.

Coolshop er stiftet af Jacob Risgaard, der siden har fået Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen med i butikken.

Helt præcist købte Anders Holch Povlsen 25 procent af Coolshop.

»Han er den ultimative forretningsmand at have med på holdet, og jeg havde tidligere joket, at jeg kun ville sælge, hvis det var til Anders Holch Povlsen,« sagde Jacob Risgaard til B.T. om samarbejdet sidste år.

Ifølge Finans skriver ledelsen, at det seneste regnskab »anses for at være tilfredsstillende og lever op til forventninger i den seneste årsrapport.«