I de fire hverdage mellem jul og nytår har danskerne i stor stil været ude og bytte julegaver.

I det berømte shoppingsted Magasin du Nord ved Kongens Nytorv i København har der også været gang i byttelysten.

»Når det kommer til gavebytning, bliver der byttet nogenlunde samme mængde varer, som de foregående år, og vi oplever ligeledes, at det i høj grad er de samme typer gaver, der bliver byttet år efter år,« siger Esben Hougaard, der er indkøbsdirektør i Magasin.

Det er særligt en type varer, folk gerne vil bytte, oplyser han.

Foto: Liselotte Sabroe

»I år ser vi særligt, at tøj til både herre og kvinder bliver byttet og så selvfølgelig lingeri, som er noget af det, vi plejer at bytte meget af,« siger Esben Hougaard og tilføjer:

»Det handler nok om, at størrelse eller stil ikke blev ramt i første hug.«

Han peger også på to andre populære varer, der byttes.

»Der bliver naturligvis også byttet en del af det, vi har solgt meget af i julen, hvor både boligvarer og kosmetik har været populært,« siger indkøbsdirektøren.

Her er dine rettigheder Er julegaven ikke, som du ønsker det? Så kan du måske returnere gaven og få pengene tilbage eller en ny vare i stedet. Gaver købt i fysiske butikker: I fysiske butikker har du ikke en lovbestemt ret til at fortryde et køb, bytte en vare eller få pengene tilbage.

Forhandleren bestemmer selv, om han vil give en bytte- og/eller returret på en vare, og hvor længe den ret skal gælde. Returret betyder, at du kan kræve købesummen tilbage. Butikken kan kræve en kvittering som bevis for, at varen er købt hos butikken eller kæden.

Bytte- eller returrettigheder gælder som udgangspunkt kun i den forretning, hvor varen er købt. Nogle butikskæder lover dog, at varen kan byttes i alle kædens forretninger.

Bytter eller returnerer du en gave købt i en butik, skal du ofte have kvitteringen med. Sørg derfor for at få kvitteringen fra giveren.

Byttemærket eller kvitteringen kan fortælle dig, om du kan bytte eller returnere gaven. Hold øje med tidsfristen for at bytte.

Gaven skal være ubeskadiget og må ikke været taget i brug, hvis du skal bytte eller returnere en vare købt i en butik. Det betyder, at du skal levere varen tilbage i original emballage, og er varen plomberet, må plomberingen ikke være brudt. Gaver købt online i Danmark eller EU: Hvis gaven er købt på nettet i Danmark eller inden for EU, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, gavegiveren modtog pakken – ikke fra den dag, du åbnede pakken.

Falder fristen for fortrydelse på en af julehelligdagene, kan du stadig bytte varen på den første hverdag efter helligdagen.

Mange onlinebutikker giver udvidet fortrydelsesret i julen. Det betyder, at du har en længere periode efter jul til at sende købet tilbage og få pengene retur. ​Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

Salling Group og Matas har også fortalt, at de har set samme lyst til at bytte mellem jul og nytår som forventet.

Men begge regner med, at den samlede opgørelse viser et lille fald i byttede julegaver i år i forhold til tidligere.

»Det skyldes, at vi i december har kunnet se, at kunderne i højere grad end ellers har haft en ønskeseddel med på de gaver, de skulle købe,« sagde Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, hvor Bilka, Føtex, Salling stormagasinerne og Wupti hører under, i fredags til B.T.

Ifølge Dansk Erhverv er det forventningen, at der i alt byttes julegaver for 400 millioner kroner.