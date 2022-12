Lyt til artiklen

»Der var kun byttemærke til det tørklæde, jeg fik i julegave, så jeg kunne ikke få pengene tilbage. Kun et tilgodebevis, jeg ikke ville have.«

Ordene kommer fra Anne-Marie Rasmussen på 82 år, B.T. møder på Strøget i indre København torsdag eftermiddag.

Her vrimler det med folk, der skal bytte deres julegaver. Præcis som det plejer i dagene efter jul.

Men hvordan ser det ud med dine rettigheder, når du skal bytte gaver?

Sådan gør du Er julegaven ikke, som du ønsker det? Så kan du måske returnere gaven og få pengene tilbage eller en ny vare i stedet. Gaver købt i fysiske butikker: I fysiske butikker har du ikke en lovbestemt ret til at fortryde et køb, bytte en vare eller få pengene tilbage.

Forhandleren bestemmer selv, om han vil give en bytte- og/eller returret på en vare, og hvor længe den ret skal gælde. Returret betyder, at du kan kræve købesummen tilbage. Butikken kan kræve en kvittering som bevis for, at varen er købt hos butikken eller kæden.

Bytte- eller returrettigheder gælder som udgangspunkt kun i den forretning, hvor varen er købt. Nogle butikskæder lover dog, at varen kan byttes i alle kædens forretninger.

Bytter eller returnerer du en gave købt i en butik, skal du ofte have kvitteringen med. Sørg derfor for at få kvitteringen fra giveren.

Byttemærket eller kvitteringen kan fortælle dig, om du kan bytte eller returnere gaven. Hold øje med tidsfristen for at bytte.

Gaven skal være ubeskadiget og må ikke været taget i brug, hvis du skal bytte eller returnere en vare købt i en butik. Det betyder, at du skal levere varen tilbage i original emballage, og er varen plomberet, må plomberingen ikke være brudt. Gaver købt online i Danmark eller EU: Hvis gaven er købt på nettet i Danmark eller inden for EU, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, gavegiveren modtog pakken – ikke fra den dag, du åbnede pakken.

Falder fristen for fortrydelse på en af julehelligdagene, kan du stadig bytte varen på den første hverdag efter helligdagen.

Mange onlinebutikker giver udvidet fortrydelsesret i julen. Det betyder, at du har en længere periode efter jul til at sende købet tilbage og få pengene retur. ​Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

B.T.s samtaler med folk på Strøget viser, at der tydeligvis er ret så stor usikkerhed om, hvornår man har ret til at bytte, og om man altid kan få gavens værdi i kontanter i stedet for en ny ting i bytte.

Og den forvirring kan Forbrugerrådets politiske chef, Uffe Rabe Krag, godt forstå.

»Hvad man har af rettigheder, kommer an på, hvor gaverne er købt,« siger han og tilføjer:

»Er de købt i en fysisk butik eller online er der forskellige regler. Du har bedre rettigheder, hvis det er købt online fra dansk eller europæisk onlineshop, for så har du altid 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan bytte eller få pengene helt tilbage.«

Han gør dog opmærksom på, at fortrydelsesretten starter fra den dag, varen bliver sendt til gavegiveren, og altså ikke med start fra 24. december.

I forhold til almindelige fysiske butikker, så er der ikke nogen lovgivning om fortrydelsesret.

»Lovmæssigt skal butikkerne ikke tilbyde at bytte varerne, man har købt, men de gør det stort set alle sammen. Når du køber en pakke Lego, og de i legetøjsbutikken putter byttemærke på, så er det faktisk ekstra service, de giver dig,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke noget, de er forpligtet til, og det er der ikke så mange, der ved.«

Så er der spørgsmålet om, hvad der skal til for, man kan få pengene retur i stedet for kun at bytte til anden vare af samme værdi?

Præcis som Anne-Marie Rasmussen på 82 år forsøgte uden held.

»Vores generelle erfaring er, at mange butikker i Danmark tilbyder pengene tilbage, hvis du har kvitteringen. Men det er ikke noget, de er forpligtet til lovmæssigt,« siger Uffe Rabe Krag.