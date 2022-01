Danskerne er vilde med billige, svenske saml-selv-møbler, og det kan ses i IKEA Danmarks seneste årsregnskab.

Selvom IKEAs ledelse har en lidt mere beskeden udlægning af deres overskud, som af dem »anses for at være tilfredsstillende«, så kan man ikke komme udenom, at IKEA Danmark endnu engang opnår et rekordhøjt overskud.

Det skriver Finans.

Det drejer sig om et overskud på omkring 350 millioner kroner efter skat for 2020/21. Omsætningen ligger på næsten fem milliarder kroner, hvilket er 100 millioner kroner mere end året før.

Det er endda på trods af coronanedlukninger, men her har virksomheden formået at have fokus på online salg, så danskerne stadig kan shoppe løs hjemme fra privaten.

»Vi har gennem flere år været på en digital rejse og skruet yderligere op for onlinesalget i år. Den del af forretningen er virkelig accelereret, siden coronasmitten ramte Danmark. Onlinesalget steg med 57 pct. (i 2020, red.),« sagde Johan Laurell, der er landechef for IKEA, til Finans i 2020.

Selvom IKEA Danmarks har nået et utroligt overskud, stopper ambitionerne ikke her. For virksomheden regner med, at omsætningen vil stige med 1-1,5 procent, så den kommer op på omkring de 330 millioner kroner efter skat.

Til nytår meldte IKEA ud, at den globale forsyningskrise tvinger virksomheden til at sætte priserne op på deres sortiment. En besked som har fået opbakning af en CBS-ekspert, skriver B.T.