Er du kunde hos Danica Pension, vil det nye år formentlig begynde med en glædelig nyhed.

Fra årsskiftet har pensionsselskabet nemlig valgt at hæve den såkaldte kontorente, og det betyder, at 255.000 kunder kan se frem til højere afkast.

Det skriver Finans.

»Det er glædeligt, at vores kunder i Danica Traditionel kan se frem til højere kontorenter fra begyndelsen af 2022. Det vil altså sige, at kunderne depoter forrentes med mere af 2022,« skriver Søren Lockwood, som er kommerciel direktør hos Danica Pension, i et skriftligt svar til Finans.

Den forhøjede kontorente, som er den rente, der er tilskrevet pensionsordningen, vil gælde for selskabets kunder, der tilhører kundegrupperne D1-D4 i produktet Danica Traditionel.

Her kan kunderne i D4-gruppen blandt andet se frem til en rente på 6 procent, hvilket tidligere lød på 1,8 procent.

Kunder, der er i D1-gruppen kan derimod glæde sig til en rentestigning på 1 procent.

Ifølge Søren Lockwood skyldes stigningen, at Danica Pension det seneste år har set markant højere afkast hos pensionskunderne end forventet, og det håber de derfor vil fortsætte med stigningen.

Kontorenten er en sats, som bliver vurderet ud fra udviklingen i afkast, og den fastsættes som regel i udgangen af året.