Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag har nyheden om fyringer i danske medie ramt endnu en gang.

Først var det Kristeligt Dagblad, som varsler et unavngiven antal fyringer, men en besparelse på fem millioner kroner.

Nu er det så Hovedstadens Mediehus, som skal til at hive sparekniven frem fra skuffen. Det skriver fagbladet Journalisten, som har fået det bekræftet af ansvarshavende chefredaktør i JFM, Peter Orry.

Fagbladet Journalisten skriver, at der kommer til at ske fyringer blandt de redaktionelle medarbejdere på Hovedstadens Mediehus, der udgiver 10 ugeaviser.

Det sker efter en meddelelse, som er kommet fra hovedorganisationen JFM, tidligere kendt som Jysk Fynske Medier.

»Vi kigger ned i hele organisationen for at finde besparelser, og det vil også ramme Hovedstadens Mediehus,« siger Peter Orry.

Ledelsen har ikke sat et fast tal på, hvor mange medarbejdere, der skal fyres. De har kun meldt ud, at det kommer til at ske.

Hovedstadens Mediehus dækker blandt andet over KøbenhavnLIV, VesterbroLIV, NørrebroLIV og NordvestLIV.