Der skal spares fem millioner danske kroner.

Og derfor skal Kristelig Dagblad ud i en omfattende sparingsplan, hvor der også kommer til at være fyringer.

Det skriver Journalisten, der har snakket med administrerende direktør i Kristelig Dagblad, Hans-Christian Kock.

»Det kommer helt sikkert til at betyde fyringer. Det kan vi ikke undgå,« siger Hans-Christian Kock, der ikke kan sætte antal på.

Årsagen til besparelserne er blandt andet, at priserne på distribution og papir stiger.

Derudover forklarer han, at mediet ikke er sat i verden for at give overskud, forretningen skal bare løbe rundt.

Kristelig Dagblad er langt fra det første medie i løbet af de seneste måneder, som har måtte skære ned på bemanding.

Meldingen her kommer kun et halvt år efter, at Sjællandske Medier, Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet har måtte se sig nødsaget til at lade folk gå.

For øjeblikket er JFM (Jysk Fynske Medier) i gang med at finde besparelser for mere end 100 millioner kroner.