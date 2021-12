»Pinligt ringe, mener FDM, som helt fraråder at købe de to biler.«

Sådan lyder det i en pressemeddelse fra FDM, der kommer på bagkant af en ny Euro NCAP-test.

Resultatet viser nemlig, at to elbiler i den prisvenlige klasse har »pivringe sikkerhed«.

Det drejer sig om henholdsvis den populære elbil Renault Zoe og elbilen Dacia Spring.

På bagkant af testen scorer Renault Zoe nul stjerner, mens Dacia Spring sniger sig op på én enkelt.

Og det er det ringeste resultat i en Euro NCAP-test i flere år.

»Nul stjerner er ganske enkelt en skandale. Kollisionssikkerheden i Renault Zoe er pivringe og afslører stor belastning af både fører og passagerer,« lyder det blandt andet fra Søren Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP:

»Derudover mangler den stort set alle de sikkerhedssystemer, der for længst er blevet standard i nye biler, men som til Zoe skal tilkøbes. Eksempelvis automatisk nødbremse.«

I testen er 15 biler repræsenteret.

Her får alle – med undtagelse af Renault Zoe og Dacia Spring – mellem fire og fem stjerner.

»Ideen om at lave en billig elbil er tiltalende, men hvis det betyder, at man ser stort på sikkerheden, som tilfældet er her, er det uholdbart.« lyder det ydermere fra Søren Rasmussen.

»Det er beskæmmende, at Renault-koncernen, som ejer Dacia, lancerer en ny bil med så lavt et sikkerhedsniveau i 2021. Igen kan FDM kun fraråde køb af bilen.«

Pris og sikkerhed hænger dog ikke nødvendigvis sammen.

Skoda Fabia, der ligeledes befinder sig i den lave ende af prisskalaen, scorer hele fem stjerner i testen.