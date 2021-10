Store forsinkelser på transport verden over rammer mange erhverv.

Og modeindustrien går ikke fri. Faktisk tværtimod.

For med et begrænset antal kollektioner årligt, kan forsinkede varer medføre store konsekvenser. Det skriver Finans, der bragte historien først.

Transport er ligmed logistik. Og når ét led bliver forsinket, går det ud over resten.

Det kan blandt andet mærkes hos landets største modekoncern Bestseller – og modevirksomheden H2O Sportswear.

Thomas Klausen, der er administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Mode & Textil fortæller til Finans, at forsinkelserne har en høj pris for både store og små virksomheder.

»Coronakrisen udløste først stop for salget, så kom det i gang igen, og efterspørgslen er stor, men over de seneste måneder er udfordringerne vokset hastigt med først pres på hele logistiksystemet og meget høje fragtpriser, nu kombineret med råvarepriser der skyder i vejret og kapacitetsproblemer i ikke mindst Kina, hvor der er stillet krav til fabrikker om at skrue ned for energiforbruget i landet,,« siger han.

De ekstra udgifter fra mistet omsætning og prisstigninger på fragt ender i første omgang hos modevirksomhederne.

Men Anders Holch Povlsen, der er direktør i Bestseller udtaler til Finans, at det på sigt kan ende med at betyde prisstigninger på varerne i butikkerne.

For selvom modekoncernen håndterer logistikproblemerne okay nu, er der tale om en af virksomhedens største udfordringer.