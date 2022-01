Hvis du har manuskriptet til en bog klar, men forlagene ikke ser dit glimrende potentiale, så skal du ikke lade dig slå ud.

Hvis ideen er god, kan løsningen nemlig være at gå udenom forlagene og blive herre i eget hus ved at selvudgive.

Det valgte forfatter Morten Kirckhoff at gøre, da han fik afslag på at få udgivet sin fotobog 'Forladte steder i Danmark', som han lavede sammen med tv- og radiovært Jan Elhøj. Det skriver Politiken.

På forlagene lød beskeden, at fotobøger i Danmark var en umulig forretning. En vigtig besked, da det blev skridtet mod selvudgivelse og en stor succes.

Sidenhen har makkerparret udgivet hele seks bøger om deres rejser til forladte steder, og derudover har Morten Kirckhoff også udgivet bogen 'Ild' – der handler om bålmad – som går ganske godt.



»Nu er jeg på andet oplag, og alle bøger er solgt enten gennem sociale medier eller fra min hjemmeside, eventyrligmad.dk. Det er ikke nemt at udgive selv, men du kan skabe din egen forretning, din egen værdikæde, hvis du har modet«, siger Morten Kirckhoff til avisen.

Det er alt blevet til otte titler fra Kirckhoff, hvor der er solgt 45.000 eksemplarer i alt. Hver bog koster mellem 300-400 kroner, så der har været en fin indtjening, hvis man spørger forfatteren selv.

Dog pointerer han, at det ikke er uden risiko at stå med alting selv. Han fik selv en faktura på 600.000 kroner for trykning til bogen 'Ild'. Derfor måtte han finde troen frem for at få projektet til at lykkes.