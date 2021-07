De fleste danskere svinger dankortet i stedet for at grave i lommerne efter kontanter, når de er ude at shoppe eller handle. Men under coronakrisen har endnu flere gemt sedlerne og mønterne væk.

Faktisk har kun 17 procent brugt kontanter i supermarkederne i april sidste år, hvor coronakrisen virkelig blev skudt i gang. Og måske det er på tide helt at gøre butikkerne kontantløse. Det skriver DR.

Både Dansk Erhverv og de erhvervsdrivende ser nemlig corona som en oplagt mulighed for at gøre det valgfrit for butikkerne, om de vil tage imod kontanter, som ellers er lovpligtigt lige nu.

Under coronakrisen har vi nemlig bevist, hvor lidt vi egentlig har brug for den fysiske betaling, og kioskkæden 7-Eleven, som har hele 175 butikker i Danmark, synes rigtig godt om at gøre betalingen valgfri.

»Brugen af kort er i stor vækst, og der er rigtig mange danskere, der allerede har droppet det. Så for resten er det nok en vanesag,« siger Jesper Østergaard, administrerende direktør i 7-Eleven til DR.

Kæden ser gerne, at der kommer kontantløse butikker. Jesper Østergaard understreger dog, at, såfremt det en dag blev lovligt, ikke vil være alle 7-Eleven butikker, der på en gang vil blive kontantløse. Han vil udvælge bestemte områder som for eksempel storbyerne, mens butikker i de mindre byer fortsat vil tage imod dem.

Dansk Erhverv mener direkte, at det længe har været tid til at droppe kontanterne.

»Tiden er løbet fra kontantpligten. Der er ikke grund til at påtvinge erhvervsdrivende og butikker, at de skal tage imod kontanter. Færre og færre benytter sig af dem,« siger Henrik Lundgaard Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv, der længe har villet af med kontantpligten.

Kan du undvære kontanter?

For Dansk Erhverv handler det om to ting. For det første er der sikkerheden at tage højde for.

»Kontanter er et mål for røvere, det er helt åbenbart. Derudover er det dyrt at tage imod kontanter, både tiden, processen og håndteringen af dem koster penge,« siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

Til spørgsmålet om, hvad alle de ældre i samfundet, der helst benytter sig af fysisk betaling, gør, er Henrik Lundgaard Sedenmark ikke nervøs.

»Man siger hele tiden, at de ikke kan finde ud af at bruge dankort, men jeg ved ikke, om det er sandheden. Mange fik dankort i 1983, da det kom til Danmark. Nogle ældre har måske svært ved det, men de bliver færre og færre.«

»Nogle butikker vil tage imod tilbuddet om at blive kontantløs, andre vil ikke. Nogle vil måske gøre det i udvalgte butikker eller på bestemte tidspunkter – for eksempel i weekenden. Men mange vil nok fortsat tage imod kontakter, fordi det bliver et konkurrenceparameter, og butikkerne vil jo gerne have folks penge,« siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

Han har dog svært ved at forestille sig, at supermarkederne vil blive kontantløse. Henrik Lundgaard Sedenmark tror mere, det er udvalgsvare butikker som for eksempel elektronikbutikker, der vil gøre det.

Og det er måske alligevel de færreste, der går ud og køber en ny fladskærm eller en iPhone med kontanter.