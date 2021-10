Allan Feldt er bestemt ikke tilfreds med, at hans firma Seimei er erklæret konkurs.

»Jeg mener ikke, at det var den rigtigt beslutning,« siger han.

Over for Finans.dk siger han videre, at han mener, at flere investorer var klar til at skyde nye penge i selskabet, der har produceret kildevand, juice og sodavand under navnet Wish.

Allan Feldt mener, at en kapitalindsprøjtning havde været nok til af føre Seimei videre – efter at der på fem år har været et underskud på lige over 60 millioner kroner.

I stedet skyder grundlæggeren skylden for konkursen på medejeren og investoren SPG International – og her bliver det lidt kringlet – der har været repræsenteret i Seimei-bestyrelsen ved Susanne Gjørup fra BR-familien, der for små to år siden investerede i Seimei.

For SPG International har også lånt penge til Seimei og har derfor desuden været kreditor.

Allan Feldt, der tidligere har grundlagt sin formue ved et stort salg af kildevandskæmpen Aqua d'Or, fortæller til Finans, at SPG International har blokeret for et salg af en ejendom, der vil have givet penge i kassen, og i stedet insisteret på konkursen.

Susanne Gjørup har over for Finans.dk ikke ønsket at kommentere konkursen ud over, at hun er »ked af, at situationen er endt, som den er«. Hun påpeger videre, at beslutningen blev truffet af et flertal i Seimei-bestyrelsen.

Den bestod af i alt fem personer, heriblandt Susanne Gjørup og ægteparret Allan og Mette Feldt.

Allan Feldt påpeger, at han og hustruen har »kæmpet mod« beslutningen om at dreje nøglen om. Men det har ikke været nok.

Det er i Nakskov, at Wish-fabrikken ligger, og kuratoren er i øjeblikket i færd med at forsøge at afhænde hele molevitten, også de 12 ansatte.