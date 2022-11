Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Humac skal have ny topdirektør.

Fra 1. januar 2023 vil det være Christian Toft, der har en fortid som direktør i Dagrofa, som skal markere en ny start for detailkæden, der har levet en noget omtumlet tilværelse i år.

Det skriver Finans på baggrund af en pressemeddelelse.

Den nu 100 procent danskejet virksomhed har ellers været i gennem et par direktører i løbet af 2022, hvor invasionen af Ukraine var skyld i kaos.

Den daværende administrerende direktør i Humac, Michael Bech, fratrådte sin stilling tilbage i oktober, da B.T. kunne afsløre, at Humac havde slettet oplysninger om sin russiske ejer fra deres hjemmeside.

I den forbindelse udtalte Michael Bech, at den russiske ejer på ingen måde var en politisk eksponeret person, ligesom ejeren heller ikke var i netværk med »nogen af de mennesker i Kreml.«

B.T. kunne dog efterfølgende afdække, at Humacs russiske ejer havde tætte forbindelser til netop mennesker i Kreml. For Humacs daværende ejer Phillipe Gens ejer nemlig Lanit Group, der blandt andet leverer it-løsninger og software til den russiske stat og det russiske forsvarsministerium.

B.T. kunne også fortælle, hvordan 70 ansatte i Lanit Group havde modtaget medaljer af Putin selv.

Og som konsekvens af krigen trådte Humac A/S-ejeren Inventive Retail Group ud, og i stedet kom kæden helt på danske hænder. Køberen var rigmanden Jacob Andersen, der selv satte sig i direktørstolen, og han overtog dermed Humac-kædens 22 butikker og 250 ansatte.

Men nu er det Christian Toft, som skal tage styrepinden.

»Det glæder mig meget at få Christian og hans mere end 25 års erfaring fra detailhandlen i Danmark og udland, til Humac,« lyder det fra Jacob Andersen i en pressemeddelelse.

»Humac står overfor eksekvering af en ny vækstorienteret strategi, hvor vi også skal have fokus på indtjeningen, og her er Christian den helt rigtige person til at sætte retningen, qua sine mange års erfaring fra detailhandlen i Dagrofa og ikke mindst Salling Group.«

Jacob Andersen Holding ejer i forvejen en række danske virksomheder: Nordic Houseware Group A/S, Han Kjøbenhavn A/S, Copenhagen Design ApS og Vendsyssel FF ApS.