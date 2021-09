Én ulykke kommer sjældent alene.

Det er den tragiske virkelighed, som Atlantic Sapphire i Hvide Sande oplever lige nu.

Efter en storbrand på virksomhedens laksefabrik udbrød onsdag, er der sluppet ætsende kemikalier ud i havområdet, der har farvet vandet rødt.

Den voldsomme brand har nu også fået fatale konsekvenser for den norske koncerns moderselskab.

Torsdag er aktiekursen i den norske koncern styrtdykket med hele 25 procent.

Det skriver Finans.

I fabrikken i Hvide Sande har Atlantic Sapphire haft landbaseret opdrætning af laks. Det har for den norske koncern ikke været nogen særlig god forretning de seneste par år.

Finans skriver, at selskabet i 2020 havde et underskud på hele 103 millioner kroner og et underskud på 43 millioner kroner i 2019.

Selskabet havde også store millionunderskud i 2017 og 2018.

Det store underskud skal dog ses som en led af satsning på en produktion, der er dyr at opbygge. Det er nemlig meget kompliceret at opdrætte fisk i landbaserede anlæg.

Derfor er det fuldstændig katastrofalt for koncernen, at skaderne er så omfattende og påvirker hele fabrikken. De fleste fisk i produktionsanlægget er nemlig døde.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og heldigvis er ingen medarbejdere kommet til skade i branden.