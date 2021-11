Hjemmesyltede sild. Grillet toast med smilende æg og håndpillede rejer. Tartelet med cremet kylling i asparges. Mormors delle.

Julemenuen hos Industrien i Skolegade i Esbjerg var allerede for flere måneder siden bestemt.

Men den får de ikke brug for nu.

For Industrien Restaurant & Bar, som stedet hedder, har drejet nøglen om og er gået konkurs. Det skriver JydskeVestkysten.

»Den nemme er at give corona skylden, det har været et hårdt år. Den første nedlukning blev længere end forventet, og da vi åbnede op, var det ikke helt det samme, vi kom tilbage til,« lyder det fra ejeren Brian Beier til B.T., der fik nøglerne til stedet for et år siden.

Dengang var forventningerne skruet godt og grundigt op, selvom coronakrisen buldrede derudad. Konceptet var luksussmørrebrød og første åbningsdag hed mandag den 2. november sidste år.

Men her et år efter er drømmen brast, nøglen til Industrien i Skolegade i Esbjerg skal gives videre. Til hvem vides ikke endnu. Men en ny ejer skal nok melde sig på banen, det føler Brian Beier sig sikker på.

»Det skulle undre mig meget, hvis den kommer til at stå tom,« lyder det fra Brian Beier, der altså både ser optimistisk på stedets, men også sin egen fremtid.

»Jeg skal lige falde ned igen, så er jeg klar igen på et nyt eventyr. Det er ikke noget, der slår mig ud eller stopper mig,« lyder det optimistisk fra Brian Beier.

Stedet, der af Brian Beier beskrives som »det vildeste Københavner sted i Esbjerg,« er en af byens ældste restaurationer.

Men selvom eventyret om Industrien Restaurant & Bar ender med konkurs, så tager Brian Beier en god lærer med derfra:

»Det har lært mig, at jeg har sindssyg stor respekt for de restauratører, der er derude,« lyder det afsluttende.

Industrien i Skolegades historie går helt tilbage til 1898.