Aarhus vrimler med cykler – men lidt for mange af dem, er blevet glemt og efterladt.

Og det koster dyrt både for kommunekassen og klimaregnskabet. Både i kroner og ører, men også i co₂, når lastbilerne skal fragte gamle cykler væk og nye til.

Den udfordring har den nystartede virksomhed RefurbishBike dog taget op.

De tager ganske enkelt cykler fra bybilledet og redder dem, der kan reddes – resten skilles ad og bruges som reservedele.

Det sparer både transport til og fra skrotpladsen – og mellem verdensdele, når reservedele normalt fragtes fra Kina. Altså; en bæredygtig løsning hele vejen rundt.

Aarhus Kommune har netop indgået et samarbejde med RefurbishBikes, der betyder – at virksomheden får adgang til 600 efterladte cykler, der er indsamlet fra gader og stræder i Aarhus – til gengæld skal de sættes ud i bybilledet igen som udlejningscykler, når de er færdige.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at kommunen bruger 250.000 kroner fra investeringspuljen på samarbejdet.

»Aarhus er en cykelby, og derfor bliver der desværre også efterladt en del cykler i bybilledet, der bare syner hen. Det er godt, vi nu kan sende dem videre, så de får nyt liv igen og kan skabe nytte og glæde på cykelstien,« siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), og fortsætter:

»Det er jo selve kernen af en cirkulær økonomi, hvilket er en vigtig del af kommunens grønne omstilling. Så vi er rigtig glade for samarbejdet med RefurbishBike.«

Niels Nyhus står bag RefurbishBike, og for ham er visionen klar: Alle skal have råd til at cykle.

»Mens vi har stor fokus på den miljø- og ressourcemæssige bæredygtighed i vores upcycling af cyklerne, fylder den sociale bæredygtighed mindst lige så meget. Vi går nemlig meget op i at gøre cykling tilgængelig for alles økonomi,« siger Niels Nyhus og tilføjer:

»Jo flere vi får i sadlen, jo sundere og renere samfund får vi. Derfor har vi en billig pris, der også dækker fuld service af cyklen, så folk ikke skal frygte uforudsete udgifter.«

Projektet bliver også brugt til at afprøve nye sensorer monteret på cyklerne, der skal fortælle noget om cykelkulturen og cykeleffektiviteten i Aarhus Kommune.