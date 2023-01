Lyt til artiklen

Fakta er nu en saga blot her i Danmark, men Coops tidligere discountflagskib lever faktisk videre syd for grænsen.

Her stopper den eneste tilbageværende Fakta-salgschef.

Efter syv år som salgs- og marketingdirektør for de tre Fakta-supermarkeder lige syd for grænsen har Per Boesen valgt at stoppe på posten. Det skriver branchemediet Detailfolk.

»Et opslag, der har skulle tilløb til,« skriver Per Boesen selv om beslutningen på LinkedIn.

»Tiden som grænsekøbmand stopper nemlig i dag, og jeg har med meget stor vemod været rundt en sidste gang til grænsens bedste kollegaer i butikkerne såvel på vores tyske servicekontor for at sige tak for syv helt igennem fantastiske år,« tilføjer han.

I stedet skal Per Boesen nu være direktør for virksomheden Leki A/S, der sælger tilbehør til mobiltelefoner.

Her i Danmark lukkede og slukkede de sidste Fakta-supermarkeder ved udgangen af 2022.

24 Fakta'er lukkede helt, mens de øvrige løbende blev omdannet til Coop 365 Discount – som er Coops nye discountkoncept.

Men de tre Fakta'er lige syd for grænsen holdt fast ved både navn og logo.

»Kunderne kender vores møntformede F-logo, så vi er glade for, at vi beholder det navn, og ser frem til at fortsætte udviklingen af vores tre butikker,« sagde Per Boesen i en pressemeddelelse i efteråret.