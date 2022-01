Der står ny direktør på programmet for Erhverv Aarhus i 2022.

Nuværende direktør Marc Perera Christensen fratræder nemlig sin stilling efter gensidig aftale.

Bestyrelsen ønsker dog en ny profil til stillingen, der skal intensivere arbejdet med strategiske fokusområder.

»Erhverv Aarhus er et naturligt samlepunkt for det Aarhusianske erhvervsliv, og vi varetager løbende medlemmernes interesser og understøtter virksomhedsdriften og netværksskabelsen,« siger formanden for Erhverv Aarhus, Terje Vammen, og fortsætter:

»Marc Perera Christensen har som direktør stået i spidsen for synliggørelse af Erhverv Aarhus, en bedre infrastruktur og styrket generel erhvervspolitisk indsats.«

Marc Perera Christensen har allerede haft sin sidste arbejdsdag, og nu er kommunikationschef Jesper Theil konstitueret som direktør.

»Vi vil de kommende år fortsat have fokus på foreningens fem strategiske forretningsområder: Udvikling & Infrastruktur, Internationalisering, Uddannelse, Innovation & Iværksætteri, Kultur & Sport samt Forretning & Verdensmål med målet om at bidrage med viden og indflydelse for foreningens mange medlemmer,« siger næstformand Karina Boldsen.

Erhverv Aarhus igangsætter en rekrutteringsproces for at finde en ny direktør, men takker Marc Perera Christensen for indsatsen igennem tre år.

Erhverv Aarhus er en interesseorganisation for byens erhvervsliv.