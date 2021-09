Det går godt for Hi-Fi Klubben. Rigtig godt endda.

Ifølge Finans.dk tjener ejerfamilien bag butikken styrtende i øjeblikket.

Der er tale om intet mindre end en positiv coronahistorie.

Pandemien har nemlig tilsyneladende fået danskerne til at handle elektronik online, og især pladespillere er i høj kurs hos det yngre kundesegment.

Det betyder, at familien Lyngdorfs selskab, Lyngdorf Familie Holding Aps, netop har kunnet præsentere sit første overskud nogensinde. Resultatet fra det forgangne år lyder på næsten 69,4 millioner kroner.

Det skyldes ifølge årsregnskabet især et flot resultat i moderselskabet AudioNord International, der ejer Hi-Fi Klubben.

»Det er noget, der skvulper lidt op og ned. Men lige nu kommer det til udtryk gennem for eksempel pladespillere. Der er mange unge mennesker, der synes, det er fedt at have en pladespiller nu,« siger administrerende direktør i AudioNord International, Christoffer Arensbach, til Finans.dk.

Så sent som i 2019 skrev erhvervsmediet, at såvel overskuddet som omsætningen i Hi-Fi Klubben havde lidt et markant dyk. Det skete samtidig med, at butikskæden omlagde forretningen, så butikkerne blev lavet om til showrooms uden kasseapparater og lagre. I stedet blev salget flyttet til onlinebutikken.

Det var Johan Peter Lyngdorf, der startede Hi-Fi Klubben tilbage i 1980. Dengang blev der ikke handlet på nettet, men på postordre.