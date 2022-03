75.000 kunder har sagt farvel til de to store banker Danske Bank og Nordea.

50.000 har lagt tiden som Danske Bank-kunde bag sig, og 25.000 har forladt Nordea, viser Voxmeters årlige kundemåling, der beskriver året 2021.

»De store banker var i høj kurs for 15-20 år siden. Det er de ikke længere. Kunderne efterspørger stadig nærhed, og det oplever de i højere grad at få hos de små og mellemstore banker,« siger Christian Stjer, administrerende direktør i Voxmeter, til Finans.

Danske Bank afviser, at 50.000 privatkunder har forladt dem.

Mark Wraa-Hansen, privatkundechef i Danske Bank, siger til Finans, at tallet er 13.000.

Forskellen i tallene kan skyldes, at det tager lang tid at skifte bank, og derfor er Danske Banks tal ikke opdateret. Privatkundechefen uddyber også, at deres tal dækker over dem, der har Nem-konto hos Danske Bank. Nogle kan derfor have konto hos dem, men bruge en anden bank som deres primære.

Voxmeter kan se på deres tal, at det er de gode digitale løsninger, der særligt er attraktivt ved store banker som Nordea og Danske Bank, mens man bliver tiltrukket af personlige tilbud og aftaler hos de mindre banker.

Nordea genkender tallene, mens begge banker mener, at der er sket en nedgang i antallet af mistede kunder i 2021 sammenlignet med tidligere år.