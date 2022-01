En kvart milliard danske kroner. Lige op ad lommen.

Så mange penge agter den 37-årige serieinvestor og mangemillionær Magnus Kjøller at investere over de kommende to år.

Han er aldrig bleg for at kaste sig ud i nye investeringer, ligesom han sidste år investerede i virtuel fitness. Men denne gang har han kig på den jyske motorvej E45, hvor han vil opbygge boliger for den enorme sum.

Det oplyser hans investeringsselskab Magnus Kjøller Holding ApS i en pressemeddelelse.

»Vi tror på, at flere vil bosætte sig i oplandsbyerne i de kommende år, så længe det er nemt at komme til og fra de større byer. Derfor går vi nu aktivt ud og siger i markedet, at byggegrunde i både små og store byer langs motorvej E45 har interesse for os,« siger Magnus Kjøller og fortsætter:

»De senere år har vi haft succes med at bygge selv, så det giver os appetit på at finde nye grunde, vi kan købe og udvikle nye projekter på.«

Kjøller, som oprindeligt kommer fra Nordjylland og før har investeret på disse kanter, bor i dag i Dubai.

Ikke desto mindre fortsætter han som sagt med at investere dansk. Som lige nu, hvor hans holdingselskab er i gang med at bygge 20 udlejningsboliger i Nørresundby.

Et projekt, der står færdigt senere i år.

I pressemeddelelsen vedrørende E45-projektet kommer det ikke nærmere ind på, hvor byggeriet skal opføres. Dog står det skrevet, at hvor fokus tidligere har været Aalborg og omegn, er blikket nu »rettet mod byer langs E45«.

Derudover opstiller Kjøller en række krav til bebyggelse, blandt andet at der skal kunnet opføres rækkehuse, enkeltparceller og etagebyggeri.

Virksomhedens portefølje er sat til en værdi i omegnen af 500 millioner kroner, oplyser investeringsselskabet selv. Virksomheden blev stiftet i 2015.