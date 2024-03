Du kan købe alt fra farvede stearinlys og læsebriller til krydderier. Ofte for en slik.

Nu vil den populære danske kæde endnu engang satse stort uden for de danske grænser, skriver Finans.

Flying Tiger Copenhagen, eller ti'eren som nogen kalder den, vil over de kommende fem år åbne intet mindre end 100 nye butikker i Tyrkiet, hvoraf den første åbner senere i år.

I dag har den danske detailkæde i forvejen 931 butikker i 36 lande rundt om i verden.

Indtil videre har Flying Tiger Copenhagen selv drevet butikkerne, men som led i den nye strategi om at ekspandere, har kæden også satset på franchiseaftaler med lokale partnere.

I foråret sidste år kom det frem, at den danske detailkæde fik en solid økonomisk fremgang efter flere svære år med røde tal, blandt andet som følge af covid-19-pandemien.

Også her understregede virksomheden, at man havde store internationale ambitioner.

»Vores finansielle resultater vidner om, at vi har en robust og stærk forretning med et solidt grundlag for at bygge videre på vores vækst. Vi kan se, at der er stor efterspørgsel på vores butikker, og vi ser fortsat stort potentiale i den fysiske butiksoplevelse,« udtalte topchef, Martin Jermiin, i en pressemeddelelse i den forbindelse:

»Vores koncept og strategi virker, vi har styrket driften i butikkerne, og der er stor efterspørgsel både herhjemme og i udlandet på vores produkter og unikke univers.«

Flying Tiger Copenhagen blev grundlagt i 1995. I den første butik, der åbnede på Islands Brygge i København, blev der oprindeligt solgt varer fra restlagre - alle til en pris på 10 kroner.