Flying Tiger Copenhagen brøler igen.

I sit nye regnskab runder den danske detailkæde en økonomisk milepæl efter flere svære år med røde tal, blandt andet på grund af corona.

Driftsresultatet ender på over en milliard kroner, mens omsætningen 25 procent i forhold til året inden – 4,75 milliarder kroner.

Topchef Martin Jermiin mener, at selskabet dermed viser, at man har »en velsmurt forretning med et meget stort potentiale«.

»Vores koncept og strategi virker, vi har styrket driften i butikkerne, og der er stor efterspørgsel både herhjemme og i udlandet på vores produkter og unikke univers,« siger han i en pressemeddelelse.

Her fremgår det videre, at nøgletallene nu ligger næsten på niveau med tiden før corona – dog med færre butikker end dengang.

Flying Tiger Copenhagen havde 842 butikker i 27 lande ved udgangen af 2022, heraf 52 i Danmark.

Dem skulle der dog gerne blive flere af i fremtiden. Mange flere.

Inden for de næste fem år er planen, at antallet skal fordobles med over 1.000 nye butikker på verdensplan.

»Vores finansielle resultater vidner om, at vi har en robust og stærk forretning med et solidt grundlag for at bygge videre på vores vækst. Vi kan se, at der er stor efterspørgsel på vores butikker, og vi ser fortsat stort potentiale i den fysiske butiksoplevelse,« siger Martin Jermiin:

»Derfor er vi klar til at eksekvere på en større, kontrolleret ekspansion i 2023. Vi har store ambitioner for fremtiden.«