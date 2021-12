Fra knap 2,5 millioner kroner i 2019 til 22,5 millioner kroner i 2021.

Sådan er overskuddet steget hos den danske designvirksomhed Skagerak(tidligere TripTrap), hvis man kigger på virksomhedens bundlinje.

Det fremgår af virksomhedens regnskab for 2020/2021, der er deres bedste nogensinde.

»Jeg er stolt og glad. Jeg lægger stor vægt på vores mål om at have en solid økonomi, og den har vi styrket hvert år de seneste tre år. Det er vigtigt, fordi det gør os godt rustede til at udleve de drømme, som vi har for fremtiden,« siger Jesper Panduro, der er ejer og CEO i Skagerak.

Overskuddet kan også ses på virksomhedens egenkapital, hvor beløbet på tre år er steget fra 16 til 45 millioner kroner. Det svarer rundt regnet til en tredobling.

Det er ikke kun Jesper Panduro, der kan nyde godt af overskuddet.

Virksomhedens ansatte kan nemlig se frem til en tidlig julegave, idet de modtaget en ekstra månedsløn.

»Det seneste år er Skagerak vokset fra 40 til mere end 50 medarbejdere. Og de har ydet en kæmpe indsats. Jeg er virkeligt glad for, den imponerende indsats vores dygtige team har leveret gennem det sidste år. Vi har en kollektiv bonusordning, som alle er en del af, der har givet en ekstra månedsløn i bonus,« siger Jesper Panduro.

Ifølge Jesper Panduro er der to årsager til den eksplosive millionstigning.

For det første har Skagerak etableret sig med et hovedsæde i New York og dermed indtaget det amerikanske marked. For det andet gjorde corona, at virksomheden iværksatte en række tiltag online:

»Vi gennemførte nogle ting på få måneder, som vi ellers ville have gjort over flere år.«

»Vi gjorde det rigtige ved at sætte flere ressourcer i vores webshop, der i dag står for ti procent af omsætningen. Og vi fokuserede vores kollektion.«

Skagerak har hovedkontor i Aalborg – og laver inden- og udendørsmøbler af træ.