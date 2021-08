Pandora-milliardæren René Sindlev har langt fra grund til at smile.

I hverfald ikke, når han ser på sine selskabers helt nye regnskaber.

Hans største selskab RS Group kom ud af 2020 med et underskud efter skat på hele 229 millioner kroner, skriver finans.dk.

Og ikke nok med det.

Blå bog om René Sindlev René Sindlev er udlært i en guldsmed i Lyngby Storcenter. Som 20-årig blev han håndplukket til et job som salgschef for Ronald Accessories.

I mange år drev han sit eget firma, René Sindlev & Co., der importerede ure og smykker fra mærker som Gucci og Cartier. Senere byggede han Pandora op i USA og blev milliardær, da selskabet gik på børsen i 2010.

I dag bor Sindlev i Miami, hvor han bl.a. ejer cafékæden Dr Smood, der ligger ti steder i Miami og New York. Kilde: Børsen

I regnskabet fremgår også, at der er løftede pegefingre fra den uafhængige revisor.

I RS Group tager revisoren forbehold for regnskabets konklusion, fordi revisoren ikke har kunnet opnå 'tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis' for, at tilgodehavender og gældsbreve kan blive indfriet til 'den nominelle værdi', som det fremgår af regnskabet.

Endnu værre er revisoranmærkningen i selskabet bag den amerikanske cafékæde Dr. Smood, som driver 10 økologiske cafeer i New York og Miami.

Også det regnskab er dumpet.

»Selskabets ledelse har ikke kunnet fremskaffe årsrapporter for 2020 for de amerikanske datterselskaber inden aflæggelsen af moderselskabets årsrapport. Som følge heraf har selskabet i strid med årsregnskabsloven ikke aflagt koncernregnskab. Vi tager forbehold for det manglende koncernregnskab,« står der i det nye regnskab fra Dr. Smood, som finans.dk har gennemgået.

Ifølge finans.dk har revisoren ikke fået tilstrækkeligt med bevis for, at Dr. Smoods tilgodehavende på 286 millioner kroner hos en tilknyttet virksomhed vil blive betalt tilbage.

Og det er ikke eneste årsag til tabet sidste år. Af det nye regnskab fremgår det, at cafékæden har været »voldsomt negativt påvirket« af coronakrisen.

Så summa summarum,, så er det langt fra gyldne tider for René Sindlev.