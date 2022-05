Der har i den senere tid været en del kritik Claus Holstein, som nu har valgt at fratræde sin stilling som direktør i Port of Aalborg.

B.T. har blandt andet afsløret, hvordan penge fra havnen cirkulerede over i foreningen Cool East og videre til byens ishockeyhold Aalborg Pirates.

En manøvre, som fik flere førende eksperter til at råbe op og kalde sponsoraterne for både frås, grænsende til ulovligt og Claus Holstein for inhabil.

Desuden kunne Nordjyske i januar i år fortælle, at Claus Holstein havde taget et ulovligt kapitalejerlån i sin private virksomhed. Noget, som hovedpersonen selv kaldte en beklagelig fejl.

Havnedirektør Claus Holstein, der også sidder i bestyrelsen hos Aalborg Pirates, ønsker ikke at stille op til interview. Foto: Aalborg Havn

Bestyrelsesformand for Port of Aalborg Lasse Frimand Jensen udtalte i den forbindelse til avisen, at: »Vi vil i bestyrelsen sørge for at få spurgt ind til den her sag, og drøftelsen af den vil foregå i bestyrelsen og ikke i pressen.«

Meget mere sagde formanden heller ikke, da B.T. fangede ham torsdag, kort efter det kom frem, at Claus Holstein har valgt at fratræde sin direktørstilling i havnen.

»Vi havde en intern drøftelse i bestyrelsen om sagen, men det var et lukket punkt, så det kan og vil jeg ikke sige mere om,« siger Lasse Frimand Jensen og fortsætter:

»Men jeg kan sige, at sagen ikke hænger sammen med, at Claus Holstein nu trækker sig.«

Bestyrelsesformanden forklarer også til B.T. at sagen om Cool East og de skøjtende pirater, heller ikke har spillet ind på direktørens beslutning.

»Claus har taget en beslutning om, at han efter 15 år som direktør vil noget andet og fokusere på sin familievirksomhed,« siger Lasse Frimand Jensen.

Claus Holstein fratræder sin stilling senest med virkning fra april 2023. Havnen har allerede igangsat processen om at finde en afløser.

»Vi har lavet et stillingsopslag i dag og nedsat et ansættelsesudvalg, men jeg kan ikke sige, hvor hurtigt, vi finder den rigtige profil til at overtage posten,« siger Lasse Frimand Jensen

I den periode, Claus Holstein har siddet ved roret for havnen er omsætningen steget fra 86 millioner kroner i 2006 til 239 millioner kroner i seneste regnskabsår. I samme periode er havnens indtjening mere end tredoblet.

Claus Holstein forklarer i et skriftligt svar til B.T., at han ikke har kommentarer til sin fratrædelse eller sagerne.