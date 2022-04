Det er ikke ligefrem, fordi cementfabrikken Aalborg Portland Holding A/S mangler ordrer og opgaver i butikken. Faktisk sælger de mere end nogensinde før.

Det fremgår af virksomhedens seneste regnskab, hvor man for første gang har nået en omsætning på et tocifret milliardbeløb, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Det er på trods af store omkostninger som følge af stigende energipriser.

Helt præcis 10,1 milliard kroner har cementgiganten omsat for i 2021, hvilket er en milliard kroner mere end året forinden.

»Samlet set opnåede vi i 2021 et resultat, der levede op til forventningerne. Vi er tilfredse med, at vi trods de seneste to års globale usikkerhed som følge af covid-19 har en solid vækst, en stigende global indtjening og en fortsat sund økonomi,« udtaler koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding.

Aalborg Portland Holding, der også ejer cementfabrikken i Aalborg, er en verdensomspændende virksomhed med porteføljer over hele kloden.

I Europa har de blandt andet virksomheder i Norden, Frankrig, Island, Italien og Storbritannien, ligesom de også er at finde i USA, Australien og Malaysia.

Det er alle disse, der tæller med i den samlede milliardomsætning.

Cementfabrikken i Aalborg, der som de eneste producerer cement i Danmark, har også meldt ud, at efterspørgslen på cement i øjeblikket er rekordstor. Derfor har man også indført en leveringsbegrænsning, som først ophører efter påske.

»Hen over de sidste par år har vi haft en kraftig vækst i byggeaktiviteten. Og den effekt er bare blevet forlænget i 2022. Men det betyder også, at vores lager er i bund. Hvis vi ikke gjorde noget, ville vi løbe tør. Derfor har vi indført en begrænsning,« har Michael Lundgaard Thomsen, direktør i Aalborg Portland, tidligere udtalt til B.T.

Ud over at producere tonsvis af cement er det alment kendt, at Aalborg Portland er den suverænt største CO2-udleder blandt virksomheder herhjemme.

Af den årsag har holdingselskabet blandt andet afsat 700 millioner kroner, som over de næste tre år skal bruges til at gøre produktionen mere bæredygtig.