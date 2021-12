Smitten med coronavirus er hen over julen mildest talt eksploderet.

Og for de fleste har den stigende smitte ud over en frygt for selv at blive smittet og for at smitte andre også medført en frygt for, at samfundet endnu en gang vil lukke ned.

Men nu har en butik i Odense valgt på helt eget initiativ at lukke butiksarealet for kunder. Simpelthen af frygt for coronasmitte.

»Vi har igennem hele december været dybt bekymrede for at blive ramt af coronavirus i personalegruppen og læser om flere og flere virksomheder, der bliver ramt hårdt på både helbred og økonomi. Det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå,« skriver butikken Odense Jagt & Fritid på Facebook.

I Odense Jagt & Fritid, der ligger i forstaden Dyrup, kan du købe udstyr i lange baner inden for jagt og fiskeri, men i den kommende tid vil du altså ikke kunne træde ind i den fysiske butik.

Og sådan bliver det ved at være et godt stykke tid endnu.

Butikken har nemlig ikke besluttet, hvor længe den frivillige nedlukning skal vare endnu.

»Vi ved ikke præcist, hvornår vi åbner på normal vis igen, men vi håber, som alle andre, at smittetallene falder hurtigt, og vi igen kan vende tilbage til en normal hverdag,« skriver butikken i opslaget.

»Vi håber selvfølgelig på forståelse for dette skridt, og vi vil gøre, hvad vi kan for, at ingen måtte mangle nødvendige suppleringer, varer eller reparationer i perioden – I skal blot ringe, hvis der er det mindste,« fortsætter butikken.

Den frivillige lukning af butiksarealet betyder imidlertid ikke, at det bliver umuligt at handle.

Både butikken, telefonen og det tilhørende værksted vil alle være åbne fra klokken 10-12.

Det er altså stadig muligt at købe varer – du kan bare ikke komme indenfor.

Nedlukningen af butiksarealet træder i kraft 5. januar. På den måde har alle en chance for at bytte julegaver, inden butikken lukker.

Odense Jagt & Fritid oplyser dog i samme forbindelse, at alle byttefrister bliver forlænget.