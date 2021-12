Man kan ikke ligefrem sige, at nattelivet har haft nemme vilkår, siden coronavirus kom til landet.

Lange nedlukninger og begrænsninger har præget de seneste to år, og årets største fest er igen ingen undtagelse. Den bliver nemlig slet ikke til noget.

»Det er enormt deprimerende og også utroligt frustrerende at blive frataget muligheden for at drive sin forretning,« fortæller Bjørn Hentze, der er direktør og partner i Bargroup, der ejer en lang rækker diskoteker og barer i Odense og tilføjer:

»Nytår sker kun én gang om året, så chancen for at fejre det eller at tage revanche i det nye år er hurtigt passé. Vi må bare se frem mod 2022 og håbe på det bedste.«

Men med to års erfaringer med nedlukninger og restriktioner er direktøren for Bargroup holdt op med at gisne og håbe alt for meget.

I stedet tager han bare én dag ad gangen.

»Det har været én lang rutsjebanetur de seneste to år, og jeg er kommet langt forbi det punkt, hvor jeg tør spå om fremtiden,« siger Bjørn Hentze og tilføjer:

»Og vi er selvfølgelig langt fra de eneste, der har været udfordrede på grund af corona, så det skal heller ikke lyde som en lang klagesang det her. Men det har selvfølgelig ikke været sjovt.«

Direktøren fortæller, at hver nedlukning kræver enormt meget arbejde. Også meget mere arbejde, end man lige skulle tro.

»Vi kan ikke bare dreje på en nøgle, når vi skal lukke. Og det kan vi for den sag skyld heller ikke, når vi må åbne igen. Der er ikke ret mange, som er klar over, hvor mange kræfter, vi rent faktisk er nødt til at lægge i, når vi skal åbne og lukke hele tiden,« siger han.

I den forbindelse fortæller Bjørn Hentze, at pensionsopsparingerne de seneste to år har taget et enormt dyk.

»Vi driver heldigvis en sund forretning, og vi er derfor ikke lukninngstruede, når man ser på økonomien. Men under sidste nedlukning brugte vi vores pensionsopsparinger, og det har jo betydet et stort indhug i vores privatøkonomi,« siger Bjørn Hentze og afslutter:

»Og det er jo så selvfølgelig vores lod, når vi er iværksættere.«

Restriktionerne, der lige nu holder nattelivet lukket, er sat til at vare frem til 17. januar, men det vides endnu ikke, om de forlænges.