Få dage efter, at burgerkæden Sliders blev erklæret for konkurs, ser den nu ud til at få nyt liv.

Kæden er nemlig blevet solgt.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Jeg kan bekræfte, at der var stor interesse for virksomheden. Vi fik en række bud fra forskellig side, og der er nu underskrevet en købsaftale med to investorer,« siger Preben Jakobsen, der er kurator og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel i pressemeddelelsen.

De nye ejere af Sliders, der har to restauranter, er som sådan ikke nye.

Tidligere var Sliders ejet af fem personer. Og det er to af dem, som har købt både over- og underbolle samt alt det mellem i forretningen, i form af den tidligere direktør Christian Boysen og dennes far, Jesper Boysen.

Dermed bliver de to restauranter på Nørrebro og Vesterbro i København på velkendte hænder.

»Jeg er virkelig lettet. Det må jeg sige. Siden starten i Sliders har vi bare bygget på og bygget på, og Sliders er i dag et superstærkt brand, der skiller sig ud på et ellers meget konkurrencepræget marked. Nu er al vores fokus rettet imod at få virksomheden tilbage på rette spor – og at få lidt ro på i forhold til medarbejderne,« siger Christian Boysen.

Sliders er specielt kendt for sit koncept med små burgere, så man kan smage forskellige slags.

Da den første restaurant åbnede tæt ved Dronning Louises Bro på Nørrebro tilbage i 2014, blev den hurtigt et tilløbsstykke.

Og selvom coronakrisen betød krise og i sidste uge konkurs for kæden, så mener den ene nye ejer, at der fortsat er mulighed for at drive en god forretning.

»Jeg har valgt at geninvestere i Sliders, fordi jeg er sikker på, at der stadig er en lys fremtid for det stærke brand, som Sliders har udviklet sig til at være. Jeg vil ikke afvise, at flere investorer på et senere tidspunkt træder ind i virksomheden, men indtil videre er vi to,« siger Jesper Boysen, der er kendt som direktør i elektronikkæden Power.

Blandt de tidligere ejere af Sliders var den kendte bassist i Lukas Graham Magnus Larson. Han ser altså ikke ud til at fortsætte, efter virksomheden med 44 ansatte er blevet solgt.