Onsdag offentliggjorde Bang & Olufsen regnskabet for andet kvartal – og det har resulteret i, at B&O-aktien næsten styrtbløder.

Den er faldet med over ni procent ved børsens lukketid.

Investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet Per Hansen kalder det en »helt fair« reaktion på dagens regnskab, og han deler den skeptiske indstilling til Bang & Olufsen på aktiemarkedet.

»B&O underpræsterer. Det er ikke en katastrofe, men på aktiemarkedet er der enten 'rigtig godt' eller 'rigtig skidt'. Som en fodboldkamp. Enten vinder eller taber man,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Det er en hård dom, men det er en fair dom.«

Årsagen til aktiefaldet er ifølge Per Hansen en forventning om en opjustering i dagens regnskab. Men den kom ikke, og det har skabt skuffelse blandt investorerne.

Han forklarer, at virksomheden for over et år siden udstedte nye aktier, som på den ene side skulle indbringe frisk kapital, men samtidig reducerede værdien af de eksisterende aktier.

Og spørger man Lars Hytting, aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, så er Bang & Olufsen ved at have opbrugt sine liv på markedet nu.

»Man siger, at katte har ni liv. Jeg mener, at B&O har brugt sine,« siger han til Børsen.

Per Hansen er ikke lige så markant i sin dom, men han understreger, at prisfastsættelsen på aktien er høj i forhold til det, man tjener. Det er ikke godt nok.

»Hvis man skal kunne retfærdiggøre sin børsnoterede pris, så skal man også kunne levere,« afslutter han.