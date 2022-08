Lyt til artiklen

Bestsellermilliardæren Anders Holch Povlsen har købt sig yderligere ind i privatflysvirksomheden Blackbird Air.

For indtil starten af august ejede Anders Holch Povlsen en andel på 86 procent af virksomheden, men nu ejer han 94 procent.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Han har købt den tidligere medejer og bestyrelsesmedlem Mogens Ellerbæk ud af privatflysvirksomheden.

Der er efterfølgende også indsat en ny administrerende direktør.

Den nye administrerende direktør er Kristian Tvergaard, som også er med i direktionen i Anders Holch Povlsens holdingselskab, Heartland.

Kristian Tvergaard overtager tjansen som administrerende direktør fra Ole Dupont Christiansen, som ellers har haft tjansen siden 2015.

Privatflysvirksomheden Blackbird Air begyndte sine flyvninger tilbage i 2017, og det har siden da været en overskudsforretning.

Det seneste regnskab viser nemlig, at man for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021 har haft et overskud på 5.500 kroner og i 2019/2020-regnskabet havde et overskud på 1,4 millioner kroner.

Anders Holch Povlsen har tidligere kunnet kalde sig Danmarks rigeste mand, men den titel mistede han tilbage i marts.