Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen har de seneste par uger tabt en del af formuen.

Det skriver Finans.

Hans firma Heartland, der investerer i danske og udenlandsk virksomheder, og Besteller, var ved sidste regnskab gode for 26 milliarder kroner.

Indtjeningen fra firmaerne betød, at Anders Holch Povlsen var Danmark rigeste enkeltperson.

Dog stoppede festen i marts.

Her gjorde et indhug i formuen, at han ikke længere var Danmarks rigeste, og det er gået endnu mere ned ad bakke siden.

Nu er han nemlig ikke længere på listen over Bloombergs liste over 500 rigeste i verden.

Dermed er hans formue under de fem milliarder dollars som det kræves for at være med hos verdens rigeste.

I et mailsvar til Finans skriver administrerende direktør Lise Kaae, at man dog er helt ligeglad med at være på listen.

Faktisk foretrækker Anders Holch Polvsen ifølge hende ikke at være på den.

»Helt overordnet er det vanskeligt at opgøre en reel markeds-/dagsværdi af Heartland, da vi er et privatejet selskab, og da flere af vores aktiver er unoterede. Hvis Anders (Holch Povlsen red.) skulle vælge, ville han fortrække ikke at blive nævnt på nogen lister herunder Bloomberg liste,« skriver hun.

Hvorfor han ikke vil være på listen, har mediet ikke kunnet få svar på.

Da Anders Holch Povlsen blev vippet af pinden som Danmarks rigeste blev det Niels Peter Louis-Hansen, der overtog pladsen.

Han ejer andele af firmaet Coloplast og Ambu.

Dog gik der ikke længe før nedture på aktiemarkedet gjorde, at det nu er Lego-ejeren Kjeld Kirk Kristiansen, der den rigeste i kongeriget Danmark.

Han har plads nummer 361 på Bloombergs liste med 6,24 milliarder dollars.