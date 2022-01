Går man ind på Bandholm Hotels hjemmeside er det ikke muligt at booke et værelse eller bestille et bord i restauranten.

I stedet mødes man af nogle få sætninger, der kort og præcist beskriver den nedslående situation.

»Hotellet er taget under konkursbehandling af skifteretten ved Retten i Nykøbing Falster 20. januar 2022.«

Med andre ord: Det er slut for det mere end 100 år gamle badehotel., der senest har kæmpet med millionunderskud og manglende lønudbetaling til cirka 40 ansatte.

Og det er ifølge Folketidende også det, der har taget livet af etablissementet på det nordlige Lolland.

For det er fagforeningen 3F, der har begæret Bandholm Hotel konkurs på vegne af et medlem, der ikke har fået sin løn.

»Da vi ikke kunne få afklaring på, hvornår der skete noget, og hvad der ville ske, indgav vi konkursbegæring på vegne af et medlem. Og der var ikke noget dramatik, det var bare det, der skulle ske,« siger Lena Blak Eriksen, faglig sekretær hos 3F Guldborgsund til Folketidende:

»Men det har været hårdt nok for medarbejderne, for hvem har ikke lyst til at gå på januarudsalg? Det kunne de ikke, for de har ikke nogen penge.«

For kort tid siden forlod direktør Charlotte Højer sin stilling på grund af de manglende lønudbetalinger, og selv om Bandholm Hotel er forsøgt rekonstrueret for kun få uger siden, er det ikke lykkedes.

Det er kun driftsselskabet bag badehotellet, der er gået konkurs – og den nye investor Allan Agerholm, der også er formand for selskabet bag fodboldklubben FCK, Parken Sport & Entertainment, ser optimistisk på igen at få liv i bygningerne via holding- og ejendomsselskabet, der ikke er konkurstruet.

»Det her er et dejligt hotel, der ligger et fantastisk sted, og hotellet kan jo ikke gøre for, at der kom corona. Der er mange, der har fået ridser i lakken i denne periode, og det har hotellet her også, men vi kommer stærkt igen,« siger Allan Agerholm til TV 2 Øst.

Håbet er at åbne igen inden for de kommende måneder.