Den danske småkagemastodont Kelsen Group kan endnu en gang se frem mod røde tal på bundlinjen.

For i løbet af det seneste år har man haft et underskud på 64 millioner kroner. Det fremgår af selskabets 2021/22-regnskab, skriver Finans.

Administrerende direktør Mads Waagepetersen oplyser, at selskabets røde tal blandt andet skyldes stigende omkostninger og modgang på nogle af de vigtigste markeder.

»Et af vores vigtigste markeder er USA, og her blev julesalget i 2021 ramt af overfyldte havne på især den amerikanske vestkyst. Vi havde 90 containere fyldt med småkager, som var i fare for ikke at nå frem til kunderne. Vi måtte omdirigere containere til andre havne og transportere varer med lastbiler over lange afstande,« fortæller Mads Waagepetersen til finansmediet.

Men trods den store indsats endte det med, at 24 containere med småkager ikke nåede frem i tide, hvilket betød, at julevarerne senere måtte sælges 'for næsten ingenting'.

Tidligere på året var man også bekymret for det kinesiske marked. I forbindelse med det kinesiske nytår blev der åbnet i det kinesiske samfund, og det kunne føre til en smittebølge.

»Hele vores supply-chain-setup er udfordret, simpelthen fordi folk er syge. Samtidig kan vi se, at der er meget mindre trafik i de kinesiske supermarkeder end normalt. Så vi står lidt og holder vejret,« sagde Mads Waagepetersen den gang til Dagbladet Børsen.

Kelsen Group, der er kongelig hofleverandør og blandt andet står for den klassiske, blå småkagedåse med vaniljekranse og sukkerbelagte kringler, har en hel afdeling i Kina, da de velkendte småkager er en fast tradition i mange kinesiske hjem under deres nytårsfejring.