Ovenfor giver Jeff Bezos et indblik i Amazon-kulturen og fortæller om 'to pizza-reglen'

Når man arbejder i detailhandel-branchen, så er service blandt de vigtigste dyder. 'Kunden har altid ret', og det er amerikanske Jeff Bezos udmærket klart over.

Grundlæggeren af den amerikanske internethandelgigant Amazon har af selvsamme årsag en e-mailadresse, jeff@amazon.com, alle kan skrive til, hvis man har en klage over virksomheden. Selvom han ikke selv svarer på særligt mange af dem, så læser han størstedelen. Og hvis den 54-årige forretningsmand finder klagen relevant, så er han, ifølge ham selv, notorisk kendt for at sende en e-mail med et stort spørgsmålstegn i emnefeltet. En e-mail som de fleste angiveligt frygter at modtage. Det fortalte han forleden ifølge Business Insider fredag.

»Jeg læser de fleste af de e-mails Jeg læser dem og videresender dem til chefen for det pågældende ansvarsområde med et spørgsmålstegn. Spørgsmålstegnet betyder, kan du undersøge det her? Hvorfor er det sket?« har Bezos sagt.

Det er ifølge ham meget vigtigt, at være i kontakt med kunden, som Jeff Bezos og hans medarbejdere aldrig kommer til at møde ansigt til ansigt. Derfor tager han det dybt alvorligt, når han modtager klagemails.

Jeff Bezos forklarer, at virksomheden har adskillige måder at måle, hvor effektivt de leverer pakker på, men det er ikke ensbetydende med, at de gør tingene rigtigt.

»Jeg har lagt mærke til, at når kundernes historier og dataen er uenig, så er kundens historie oftest rigtig. Og det betyder så, at vi måler tingene forkert.«

Ifølge finansmediet Forbes er Jeff Bezos verdens rigeste mand med en formue på godt 688 milliard danske kroner. Størstedelen er tjent gennem Amazon, som han grundlagde i sin garage i Seattle i 1994. I dag ejer han 16 procent af virksomheden. Han har blandt andet brugt en lille del af sin formue på at opkøbe avisen Washington Post i 2013 for omkring 1,5 milliard danske kroner. Privat har han været gift med MacKenzie Bezos siden 1993. Parret har fire børn sammen.