Der var lagt op til en fremragende december og januar for Alexandra Morgana Hansens italienske delikatesseforretning Piccoli.

Med hylderne fyldt op af trøffel i forskellige afskygninger, højkvalitetspasta, fyldige rødvine og andre specialiteter fra støvlelandet, kunne kunderne bare komme an.

Men det gjorde kunderne ikke. I hvert fald ikke det omfang, Alexandra havde håbet og drømt om.

I december indførte regeringen nemlig en lang række coronarestriktioner, der gjorde livet surt for 59-årige Alexandras forretning i østjyske Ebeltoft.

»Vi mistede vores julesalg og tabte samtidig ekstremt mange penge på varer, der gik over udløbsdatoen på grund af det manglende salg. Så det er virkelig noget skod,« fortæller Alexandra Morgana Hansen.

Det er virkelig »noget skod«, fordi omsætningen i december og januar skulle bruges til én helt særlig ting:

Tilbagebetaling af det såkaldte momslån – i Alexandras tilfælde 63.000 kroner – som landets virksomheder under de første nedlukninger fik lov at tage af staten.

Et beløb, der skal betales tilbage torsdag i denne uge. Et beløb, som Alexandra ikke har.

»Vi har sgu ikke de penge lige nu, fordi vi mistede så meget omsætning ved den seneste nedlukning. Så jeg sover ikke så godt de her dage,« fortæller Alexandra Morgana Hansen.

Egentlig skal momslånet betales tilbage på én gang, men virksomhederne har mulighed for at tage et lån – med en ifølge kritikerne alt for høj rente – gennem Skattestyrelsen, hvor beløbet så skal betales tilbage over 24 måneder.

Men det kræver, at du ikke har et andet lån hos staten, og da Alexandra har en anden momsgæld hos Skat, er hun mildest talt i store problemer.

»Jeg håber, at jeg kan gøre noget de næste par dage, og ellers må jeg dreje nøglen om, men jeg tør ikke tænke på mit liv uden det her. Jeg kommer aldrig ud og får et andet job,« siger 59-årige Alexandra.

B.T. kunne mandag fortælle, at de små og mellemstore virksomheders organisation, SMVdanmark, gennem en analyse vurderede, at omkring 3.000 virksomheder frygter at gå konkurs.

I den forbindelse kritiserede organisationen, at politikerne ikke har været villige til at rykke betalingsfristen et par måneder.

Sagen er nemlig den, at man valgte 1. april som dato tilbage i september, men at den seneste coronabølge kom efter den beslutning.

»Jeg forstår det ikke. Man træffer en beslutning, men tager efterfølgende ikke højde for, at der kommer en ny nedlukning. Det er et stort svigt, og man gør alt for, at det ikke skal lykkes for de små virksomheder,« fortæller Alexandra, der i fem år har haft Piccoli, som altså består af både en butik og en lille café.

Men Alexandra og SMVdanmark skal ikke forvente nogen hjælpende hånd fra Christiansborg.

I hvert fald ikke hvis det står til oppositionspartiet Venstre.

»Vi bakker op om skatteministerens udmelding og mener, at virksomhederne skal betale tilbage nu. Intet tyder på, at betalingsevnen har været anderledes ved de tidligere frister, og vi forventer også, at det nok skal gå denne gang,« siger partiets erhvervsordfører, Kenneth Mikkelsen.

SMVdanmark kritiserer, at man ikke rykker datoen, nu når der kom en tredje coronabølge. I samme forbindelse kan de fortælle, at op mod 3.000 virksomheder frygter konkurs. Det ændrer intet for dig?

»Jeg synes, at man maler et skræmmebillede op, og der er jo flere muligheder for de virksomheder, som ikke kan betale. Så vi holder fast.«