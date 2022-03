Først kom der ikke bare én eller to, men tre coronanedlukninger. Så kom der voldsomme prisstigninger på el og gas, og nu har krigen i Ukraine sat et yderligere tryk på inflationen.

Landets virksomheder har i sandhed været ramt af 'den perfekte storm', og nu kommer konsekvensen.

Faktisk frygter mindst 2.800 små og mellemstore virksomheder at gå konkurs i den kommende tid.

Det kan B.T. fortælle på baggrund af en analyse fra hovederhvervsorganisation SMVdanmark.

Årsagen skal vi finde ved at gå tilbage til de første to store coronanedlukninger.

Her oplevede tusindvis af virksomheder landet over nemlig, hvordan deres forretning med ét knips mistede store dele af deres omsætning.

Det fik staten til at tilbyde hjælpepakker, ligesom det også blev muligt at få udbetalt sin ellers angivne moms som et rentefrit lån.

Mere end 45.000 virksomheder tog imod lånet, og 1. april skal det betales tilbage.

Står du i en situation, hvor din virksomhed med tilbagebetalingen 1. april er i risiko for at gå konkurs? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Men det er for tidligt, mener SMVdanmark, der i den forbindelse har foretaget en større undersøgelse blandt sine medlemmer.

Sagen er nemlig den, at 1. april som skæringsdato blev besluttet i efteråret, men at den tredje coronabølge i december og januar igen satte masser af virksomheder ud af spillet.

Det betyder, at de ikke har fået opbygget den nødvendige kapital for at få betalt pengene tilbage.

»Ordningen blev aftalt før den sidste coronabølge, og når der så oveni har været store prisstigninger, betyder det, at mange virksomheder simpelthen ikke har opbygget kapital til at kunne betale af endnu. Derfor mener vi, at fristen bør rykkes,« fortæller Martin Kyed, der er cheføkonom i SMVdanmark.

Lånene er på flere hundrede tusinde kroner, men hvis du ikke kan betale det hele 1. april, har du mulighed for at få en afdragsordning hos Skat.

Men den ordning er mangelfuld og decideret uattraktiv, mener SMVdanmark.

Først og fremmest kan man slet ikke komme om bord på ordningen, hvis man har et andet lån hos staten. Og så kritiseres det også, at den årlige rente ligger på hele 8,7 procent for lånet.

»Der er nogen, der slet ikke kan komme hen på ordningen, fordi de har et mindre lån hos Skat i forvejen, men så er der også mange, der ikke finder ordningen attraktiv. 8,7 i rente om året er for dyrt, og vi svigter en masse virksomheder,« siger Martin Kyed.

Alt i alt betyder det, at vi efter 1. april vil se en masse virksomheder i alvorlige problemer, og derfor ønsker SMVdanmark, at politikerne på Christiansborg forlænger fristen, så de forretningsdrivende kan få sommerens omsætning med.

»Vi står i en situation, hvor mange virksomheder vil have et seriøst problem 1. april. Der er uden tvivl mange virksomheder, som vil knække nakken og gå konkurs. For nogle vil slutdatoen blive i april, men for mange vil konkursen komme senere efter en dødskamp,« siger Martin Kyed.