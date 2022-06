Lyt til artiklen

Det kan godt være, at mange lige nu er lettede over, at den varslede strejke i SAS natten til onsdag blev udsat med 72 timer.

Men for den 48-årige alenemor Charlotte Aspeheim fra Allerød på Nordsjælland er det stadig et mareridt.

»Jeg blev målløs og frustreret, da jeg natten til onsdag så, at strejken er udsat til først at kunne begynde i weekenden,« siger hun.

Årsagen er, at Charlotte Aspeheim og hendes to børn, Albert på 13 år og Heidi på 16 år, mandag skal flyve med SAS til New York.

»Det er sådan, at min gamle klasse på High School skal holde 30-års jubilæum, og jeg har lovet mine børn at komme med,« siger hun.

Derfor har Charlotte Aspeheim taget en stor og dyr beslutning.

Hun har nemlig fået nok af den store usikkerhed om, hvorvidt familien kan komme afsted eller ej.

»Jeg har også købt flybilletter med Norwegian til New York for at være sikker på, at vi kommer afsted, hvis der er strejke hos SAS,« siger hun og tilføjer:

»Jeg har fået ondt i maven over usikkerheden, og jeg ville ikke kunne gå igennem weekenden uden at vide, om vi kan flyve eller ej på mandag.«

Det betyder også, at hun må betale dobbelt så meget for rejsen.

Hun har betalt 20.000 kroner for de tre returbilletter med SAS-fly, og så har hun lagt 16.000 kroner for de samme billetter bare med Norwegian.

Dertil kommer, at hun har betalt 3.000 kroner ekstra for flybillleterne med Norwegian, så hun kan rykke flyrejsen, hvis nu SAS ikke strejker på mandag.

Så reelt er det altså 19.000 kroner for ekstra flybilletter.

»Det bliver lige dobbelt op i prisen for billetterne, men så er vi sikre på, at rejsen ikke går i vasken,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan ikke holde ud, hvis mine børn ville stå og græde i lufthavnen over, at flyet til USA var aflyst, så vi ikke kunne komme afsted.«

Men der er da også en vis chance for, at de 19.000 kroner er penge ud af vinduet.

Den danske pressechef hos SAS, Alexandra Kaoukji, oplyser nemlig, at der er en mulighed for, at piloterne og SAS når til enighed, inden de 72 ekstra timer er gået.

'Vi har haft konstruktive samtaler, og mæglerne vurderer, at der er mulighed for at nå til enighed. Vores håb er derfor, at vi finder en løsning, og at passagererne ikke bliver berørt,' skriver pressechefen i en mail.

Charlotte Aspeheim er rasende på SAS over at stå i den her situation.

»Jeg har sparet op i et år for, at vi skal afsted, og nu bliver det lige dobbelt så dyrt, fordi de ikke kan blive enige om piloternes løn hos SAS,« siger hun.