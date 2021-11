Statuetter, lykønskninger og fine priser var på programmet, da Midtjyllands mest succesfulde virksomhed blev kåret ved et prisevent i Turbinehallen i Aarhus.

Det var den landsdækkende butikskæde af plante- og havecentre, Plantorama, der har hovedkvarter i Egå lige uden for Aarhus, som løb afsted med den fornemme pris og den fornemme titel som den absolut bedste erhvervsmæssige succeshistorie i regionen.

Over 200 virksomheder deltog torsdag i eventet, og administrerende direktør i Plantaroma, Peter Vang Christensen, var derfor stolt af at blive vinderen:

»Vores koncepts succes afhænger i høj grad af vores medarbejdere, som hver dag arbejder hårdt på at skabe gode oplevelser for vores kunder. Prisen er i mine øjne endnu et bevis på, at det lykkes de med, og er derfor et stort skulderklap til dem,« siger han.

Han mener, at det er butikskædens udvikling, der er skyld i den store succes.

»Vi er gennem årene gået fra at være et plantecenter til i dag at være et oplevelsescenter, hvor hele familien kan tilbringe dagen,« fortæller direktøren og fortsætter:

»Vi kan mærke på bundlinjen, at vores oplevelseskoncept er blevet taget godt imod af vores kunder, som også i målinger og ude i centrene jævnligt fortæller os, at de er glade for at komme her, fordi det netop er en god oplevelse.«

Om 'Succesvirksomhed 2021' Spar Nord og BDO stiftede i 2019 'Succesvirksomhed', som er en erhvervspris, der anerkender de danske små og mellemstore virksomheder med 10-999 ansatte. Succesvirksomhederne kvalificerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra performance på følgende parametre: Vlkst i resultat før skat de seneste fem år

Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår

Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år

Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag For hvert punkt bliver virksomhederne tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virksomhed bliver en del af de i alt 1000 succesvirksomheder. Kilde: Spar Nord & BDO

De 200 virksomheder, der deltog i priseventet er blevet udvalgt via et pointsystem, hvor alle virksomhederne har fået tildelt mellem 0 og 20,5 point. Pointene uddeles efter en række finansielle parametre inden for de seneste fem regnskabsår.

»For os handler en erhvervsmæssig succes om at levere varen år efter år. Det handler om at bevise, at din forretningsidé og din forretningsmodel er robust, bæredygtig og i stand til at skabe tilfredsstillende finansielle resultater,« siger bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen fra Spar Nord.

Han suppleres af administrerende direktør ved BDO, der er et revisionsaktieselskab, Stig Holst Hartwig:

»Med Succesvirksomhed 2021 ønsker vi først og fremmest at hædre de bundsolide danske virksomheder, der mestrer det lange seje træk. Virksomheder, som ikke nødvendigvis får opmærksomhed med innovative produkter, storstilede eksporteventyr eller kortvarige og lodrette vækstrater, men som er hverdagens helte.«